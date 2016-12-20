Рада схвалила "бюджетну ніч" завдяки "кнопкодавам" з партії Ляшка

11542 перегляди
0
Вівторок, 20 грудня 2016, 17:58

Депутати Верховної Ради змогли зібрати необхідні голоси за продовження засідання до виконання порядку денного завдяки тому, що депутати від Радикальної партії проголосували за відсутніх колег.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав депутат від "Батьківщини" Олексій Рябчин.

"Коаліції" не вистачало кілька голосів за "бюджетну ніч" – технічне голосування за продовження засідання до виконання порядку денного. Радикали вирішили підсобити, і проголосували картками своїх відсутніх колег", – повідомив він.

За словами Рябчина, були відсутні, але "проголосували 4 депутати від цієї фракції – Андрій Артеменко, який був на презентації нового українського літака, Юрій Чижмарь, який здавав тести на посаду одеського губернатора, а також Віктор Вовк і Василь Амельченко.

"Якщо перевірити, то картки цих чотирьох депутатів-радикалів сьогодні в залі проголосували тільки за цей законопроект", – додав він.

Рябчин закликав керівництво Ради поставити на голосування готовий до другого читання законопроект №1895 про грошове покарання депутатів за кнопкодавство.

Як відомо, у вівторок Рада розглядає держбюджет на 2017 рік у другому читанні.

Теми: Кнопкодавство Верховна Рада бюджет Ляшко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Нардеп з "Відродження" встановив рекорд з кнопкодавства 17 листопада 2016, 12:38
"Піаніст" з "Відродження" голосував одразу за трьох 3 листопада 2016, 20:31
Екс-менеджер "Епіцентру" знову кнопкодавив за БПП у Раді 18 жовтня 2016, 12:38
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Рада пішла перекусити, повернеться опівночі
ЗМІ: США прямим текстом звинуватили Росію у загостренні на Донбасі
ГПУ: Єжель стане першим "міністром Януковича", якого судитимуть заочно
США розширили санкції проти РФ через її роль у конфлікті в Україні
Усі новини
Освіта

Як зробити хорошу школу?

Лінки тижня

Про візуальні тренди, моделей зі снігу і про те, які гарні речі існують в світі