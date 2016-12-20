Рада схвалила "бюджетну ніч" завдяки "кнопкодавам" з партії Ляшка
Депутати Верховної Ради змогли зібрати необхідні голоси за продовження засідання до виконання порядку денного завдяки тому, що депутати від Радикальної партії проголосували за відсутніх колег.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав депутат від "Батьківщини" Олексій Рябчин.
"Коаліції" не вистачало кілька голосів за "бюджетну ніч" – технічне голосування за продовження засідання до виконання порядку денного. Радикали вирішили підсобити, і проголосували картками своїх відсутніх колег", – повідомив він.
За словами Рябчина, були відсутні, але "проголосували 4 депутати від цієї фракції – Андрій Артеменко, який був на презентації нового українського літака, Юрій Чижмарь, який здавав тести на посаду одеського губернатора, а також Віктор Вовк і Василь Амельченко.
"Якщо перевірити, то картки цих чотирьох депутатів-радикалів сьогодні в залі проголосували тільки за цей законопроект", – додав він.
Рябчин закликав керівництво Ради поставити на голосування готовий до другого читання законопроект №1895 про грошове покарання депутатів за кнопкодавство.
Як відомо, у вівторок Рада розглядає держбюджет на 2017 рік у другому читанні.
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