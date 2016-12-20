ЗМІ: США прямим текстом звинуватили Росію у загостренні на Донбасі

Останні події на сході України, пов'язані зі спробою російсько-сепаратистських сил провести наступ на позиції українських урядових військ, що спричинило втрати серед українських захисників, є прямим порушенням Росією Мінських угод.

З такою заявою виступив у вівторок у Вашингтоні речник Державного департаменту США Джон Кірбі.

"США глибоко стурбовані останнім спалахом насильства на сході України", - заявив представник зовнішньополітичного відомства США.

Він підкреслив, що недавні події, пов'язані зі спробами російсько-сепаратистських сил захопити додаткову українську територію, призвели до найбільшої кількості жертв за два дні в період з червня 2015 року.

"Це явне порушення Росією зобов'язань за Мінською угодою. Ми вкотре закликаємо РФ використовувати свій суттєвий вплив на сепаратистів, щоб зупинити насильство і дозволити спостерігачам ОБСЄ отримати повний і безперешкодний доступ", - заявив представник американського зовнішньополітичного відомства.

Кірбі також зауважив, що Вашингтон "рішуче підтримує" зусилля тристоронньої контактної групи в переговорах щодо припинення вогню.

Укрінформ