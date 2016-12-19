Бойовики, утікаючи під Світлодарськом, кинули російські документи

Один український боєць внаслідок боїв на Світлодарській дузі у неділю зник без вісти, на втрачених бойовиками позиціях були знайдені документи громадян Росії.

Про це "Українській правді" повідомив прес-офіцер підрозділу, що стоїть на позиціях в районі дуги.

"Під час учорашніх подій у нас є один зниклий без вісти", - сказав він.

Крім того, він зазначив, що внаслідок відбиття атаки бойовиків, бійці сил АТО зайняли їхні позиції і закріпились там.

"Йдеться не про кілометри, а про кілька сотень метрів", - уточнив він.

За словами прес-офіцера, на позиціях бойовиків були знайдені документи, які належали як мешканцям Донецької і Луганської областей, так були і документи з ростовською пропискою. "Тобто є свідчення присутності тут російських військових", - додав прес-офіцер.

Крім того, він зазначив, що на позиціях досі тривають обстріли.

"Артилерія продовжує обстрілювати наші позиції. Сьогодні вдень близько першої години вони обстрілювали наші позиції із САУ – 152 мм. Обстріли тривають і зараз", - зазначив він.

Водночас він не зміг поки підтвердити інформацію, поширену у мережах про нібито затримання полоненого бойовика.

Як відомо, минулої доби бойовики атакували позиції ЗСУ на Світлодарській дузі. Метою їх дій було просування в бік н. п. Луганське Донецької області і захоплення стратегічно важливих об'єктів.

Вони вели вогонь з населених пунктів, що не надавало можливості адекватного реагування у відповідь, з метою недопущення втрат серед мирного населення.

В результаті атак бойовиків у неділю загинули 5 бійців, 16 військових отримали ушкодження.

Оксана Коваленко, УП