Парубій знову оголосив перерву в роботі ВР

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Середа, 21 грудня 2016, 03:22

Спікер парламенту Андрій Парубій оголосив перерву в роботі Верховної Ради.

Він зазначив, що про це його попросив бюджетний комітет, якому потрібно ще 25 хвилин.

Перерву оголошено до 3:45.

Після цього, за словами Парубія, Рада приступить до прийняття бюджету на 2017 рік.

Близько 23:00 Рада оголосила перерву і пообіцяла продовжити засідання о 00:00. Однак воно почалося близько першої години ночі.

Теми: Парубій Верховна Рада бюджет
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