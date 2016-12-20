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Рада пішла перекусити, повернеться опівночі

Вівторок, 20 грудня 2016, 21:53

Верховна Рада оголосила перерву, поки комітет готує проект держбюджету до голосування у залі.

Про це з президії заявив голова парламенту Андрій Парубій.

"Зараз бюджетний комітет має достатньо законодавчої бази для того, щоб піти готувати проект держбюджету для прийняття рішення у Верховній Раді...", - сказав він, додавши, що політики мають відпочити та перекусити.

Депутати продовжать роботу рівно опівночі.

Раніше парламент ухвалив два законопроекти, необхідні для ухвалення держбюджету.

Українська правда

Теми: Верховна Рададержбюджет
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