Рада пішла перекусити, повернеться опівночі
Вівторок, 20 грудня 2016, 21:53
Верховна Рада оголосила перерву, поки комітет готує проект держбюджету до голосування у залі.
Про це з президії заявив голова парламенту Андрій Парубій.
"Зараз бюджетний комітет має достатньо законодавчої бази для того, щоб піти готувати проект держбюджету для прийняття рішення у Верховній Раді...", - сказав він, додавши, що політики мають відпочити та перекусити.
Депутати продовжать роботу рівно опівночі.
Раніше парламент ухвалив два законопроекти, необхідні для ухвалення держбюджету.
Українська правда