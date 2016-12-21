РАДА УХВАЛИЛА ДЕРЖБЮДЖЕТ-2017

Верховна рада прийняла в другому читанні і в цілому закон №5000 "Про державний бюджет на 2017 рік".

За відповідне рішення проголосували 274 народних депутата.

Представляючи законопроект, міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Кабмін підготував реалістичний проект бюджету.

За його словами, під час доопрацювання проекту держбюджету на 2017 рік до другого читання Кабмін зберіг пріоритети, закладені до першого читання.

Серед пріоритетів Данилюк назвав підвищення обороноздатності і соціальних стандартів, розвиток освіти, охорону здоров'я, цільову підтримку сільського господарства, розвиток дорожньої інфраструктури тощо.

Він також зазначив, що проект бюджету передбачає необхідний ресурс для підвищення мінімальної зарплати до 3,2 тисяч гривень.

Документ передбачає доходи бюджету на 2017 рік у сумі 721,398 млрд гривень, у тому числі доходи загального фонду - 669,409 млрд гривень та доходи спеціального фонду - 51,989 млрд гривень.

Видатки бюджету на наступний рік передбачено у сумі 790,393 млрд гривень, у тому числі видатки загального фонду - 735,378 млрд гривень та видатки спеціального фонду - 55,015 млрд гривень.

Граничний обсяг дефіциту бюджету визначено у сумі 77,547 млрд гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду - 62,338 млрд гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду - 15,208 млрд гривень.

У 2017 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць пропонується встановити у розмірі з 1 січня 2017 року - 1,544 тисяч гривень, з 1 травня - 1,624 тисяч гривень, з 1 грудня - 1,7 тисяч гривень.

Мінімальну заробітну плату пропонується встановити у 2017 році у місячному розмірі з 1 січня – 3,2 тисяч гривень, а у погодинному розмірі з 1 січня - 19,34 гривні.

"При доопрацюванні проекту бюджету до другого читання враховано рішення уряду щодо встановлення мінімальної зарплати в розмірі 3,2 тисяч гривень на місяць та встановлення посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС у розмірі 1,6 тисяч гривень", - йдеться у пояснювальній записці.

Як наголошується, на цю мету в законопроекті передбачені додаткові видатки в обсязі близько 28,3 млрд гривень, що дозволить забезпечити виплату підвищеної зарплати працівникам бюджетної сфери.

Нагадаємо, у вівторок Верховна рада підтримала зміни до Податкового кодексу, які передбачають підвищення акцизів на алкоголь та сигарети та зменшення ренти на видобуток нафти.

Також депутати скасували 2% пенсійного збору з валютообмінних операцій.

Як відомо, проект державного бюджету на 2017 рік в першому читанні був ухвалений 20 жовтня.

Економічна правда