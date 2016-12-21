Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РАДА УХВАЛИЛА ДЕРЖБЮДЖЕТ-2017

Середа, 21 грудня 2016, 03:55
РАДА УХВАЛИЛА ДЕРЖБЮДЖЕТ-2017

Верховна рада прийняла в другому читанні і в цілому закон №5000 "Про державний бюджет на 2017 рік".

За відповідне рішення проголосували 274 народних депутата.

 

Представляючи законопроект, міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Кабмін підготував реалістичний проект бюджету.

За його словами, під час доопрацювання проекту держбюджету на 2017 рік до другого читання Кабмін зберіг пріоритети, закладені до першого читання.

Серед пріоритетів Данилюк назвав підвищення обороноздатності і соціальних стандартів, розвиток освіти, охорону здоров'я, цільову підтримку сільського господарства, розвиток дорожньої інфраструктури тощо.

Він також зазначив, що проект бюджету передбачає необхідний ресурс для підвищення мінімальної зарплати до 3,2 тисяч гривень.

Документ передбачає доходи бюджету на 2017 рік у сумі 721,398 млрд гривень, у тому числі доходи загального фонду - 669,409 млрд гривень та доходи спеціального фонду - 51,989 млрд гривень.

Видатки бюджету на наступний рік передбачено у сумі 790,393 млрд гривень, у тому числі видатки загального фонду - 735,378 млрд гривень та видатки спеціального фонду - 55,015 млрд гривень.

Граничний обсяг дефіциту бюджету визначено у сумі 77,547 млрд гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду - 62,338 млрд гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду -  15,208 млрд гривень.

У 2017 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць пропонується встановити у розмірі з 1 січня 2017 року - 1,544 тисяч гривень, з 1 травня - 1,624 тисяч гривень, з 1 грудня - 1,7 тисяч гривень.

Мінімальну заробітну плату пропонується встановити у 2017 році у місячному розмірі з 1 січня – 3,2 тисяч гривень, а у погодинному розмірі з 1 січня - 19,34 гривні.

"При доопрацюванні проекту бюджету до другого читання враховано рішення уряду щодо встановлення мінімальної зарплати в розмірі 3,2 тисяч гривень на місяць та встановлення посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС у розмірі 1,6 тисяч гривень", - йдеться у пояснювальній записці.

Як наголошується, на цю мету в законопроекті передбачені додаткові видатки в обсязі близько 28,3 млрд гривень, що дозволить забезпечити виплату підвищеної зарплати працівникам бюджетної сфери.

Нагадаємо, у вівторок Верховна рада підтримала зміни до Податкового кодексу, які передбачають підвищення акцизів на алкоголь та сигарети та зменшення ренти на видобуток нафти.

Також депутати скасували 2% пенсійного збору з валютообмінних операцій.

Як відомо, проект державного бюджету на 2017 рік в першому читанні був ухвалений 20 жовтня.

Економічна правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радабюджет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські повстанці захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
19:27
У частині країни оголосили повітряну тривогу
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
Усі новини...
Реклама: