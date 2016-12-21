У САП думають, що Охендовський може втекти: просять мільйон застави

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Середа, 21 грудня 2016, 11:24

Спеціалізована антикорупційна прокуратура має намір висловити клопотання у Солом`янському райсуді Києва про обрання для голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського запобіжного заходу у вигляді застави розміром 1 мільйона 291 тисячі гривень.

Про це повідомив журналістам заступник керівника САП Володимир Кривенко перед початком судового засідання у середу, передає "Укрінформ".

"Є в нас такі дані, що (він - ред.) може покинути межі України. Чому ми і просимо обрати таку міру запобіжного заходу", – сказав представник САП.

Кривенко додав, що застава розміром 1 млн 291 тис. грн  дорівнює сумі отриманої Охендовським неправомірної вигоди.

Прокурор також повідомив, що проситиме в суді арештувати майно голови ЦВК  для забезпечення належних процесуальних обов’язків.

Теми: ЦВК
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