НАБУ допитає Онищенка вже у четвер

Національне антикорупційне бюро допитає народного депутата Олександра Онищенка (група "Воля народу") по відеоконференцзв'язку 22 грудня.

Про це Онищенко повідомив під час відеоконференцзв'язку в ході прес-конференції по Skype, передають Українські новини.

"Вони (детективи НАБУ) погодилися зі мною завтра на скайп-конференцію", - сказав він.

Нардеп наголосив, що у ході допиту має намір надати правоохоронцям докази корупції з боку президента Петра Порошенка. Онищенко звинувачує президента в тому, що він узурпував владу, а також організував підкуп депутатів Ради для забезпечення необхідних голосувань у парламенті.

За його словами, гроші депутатам видавалися прямо в Адміністрації Президента.

Як повідомляли, раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура пропонували депутату Онищенку зустрітися на нейтральній території.