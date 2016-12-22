Бойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки
У четвер вранці бойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки на Донеччині.
Про це повідомляє Нацполіція Донецької області.
Обстріл стався о 6 ранку. До Авдіївського відділення поліції звернулася 61-річна місцева жителька, яка повідомила, що під час ранкового обстрілу пошкоджено її будинок по вул. Леваневського. Уламками від снарядів у помешканні вибиті майже усі вікна, а підсобні будівлі зруйновані. Люди не постраждали
За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ст.258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.
Українська правда
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