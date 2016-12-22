В четверг утром боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки Донецкой области.

Об этом сообщает Нацполиция Донецкой области.

Обстрел произошел в 6 утра. В Авдеевское отделение полиции обратилась 61-летняя местная жительница, которая сообщила, что во время утреннего обстрела поврежден ее дом на улице Леваневского. Осколками от снарядов в доме выбиты почти все окна, а подсобные здания разрушены. Люди не пострадали.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда