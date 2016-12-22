Екс-правління Приватбанку: Гонтарева спеціально знищувала банк

8312 переглядів
0
Четвер, 22 грудня 2016, 13:21

Екс-правління "Приватбанку" звинувачує главу Нацбанку Валерію Гонтареву в тому, що вона своєю політикою цілеспрямовано знищувала банк.

Про це йдеться в заяві екс-правління "Приватбанку", повний текст якого опублікований на Українській правді.

"З приходом до влади, Гонтарева вела цілеспрямовану політику знищення нашого банку", - сказано в заяві.

"Навіщо НБУ це робив? Ми не знаємо. Перша версія полягає в тому, що банк відібрали в рамках чергового переділу власності. Друга версія полягає в тому, що команда Гонтаревої щиро вважала, що головна місія НБУ полягає не в розвитку економіки країни (наприклад, шляхом стимулювання кредитування), а в "чистці" ринку", - вважає колишнє керівництво.

"Звичайно, важливу роль зіграло особисте ставлення Гонтаревої до Ігоря Коломойського. По Києву ходять легенди про те, як сильно вона його ненавидить, і як вона давала зрозуміти, що готова на все, щоб зруйнувати його бізнес", - заявили колишні керівники фінустанови.

У публікації сказано, що протягом двох останніх років "Приватбанк" пережив сім інформаційних атак, пов'язаних з тим, що його можуть націоналізувати. Кожна така атака приводила до відтоку коштів з банку.

"Остання атака була спровокована Гонтаревою, коли вона зібрала на закриту нараду провідних банкірів і експертів та розповіла їм про те, що Приватбанк можуть націоналізувати, пустивши, таким чином, чергову хвилю чуток...", - йдеться в заяві.

"В результаті ми отримали класичне самовиконуване пророцтво. Наші клієнти почали вилучати гроші в такому темпі, що пережити це вже було неможливо. Продовження ви знаєте", - зазначає екс-правління.

У колишньому керівництві "Приватбанку" заявили, що після того, як зрозуміли, що паніка ставить під загрозу гроші клієнтів, звернулися до Міністерства фінансів з пропозицією про добровільну передачу банку.

Нагадаємо, ввечері 18 грудня Кабінет міністрів та Рада нацбезпеки та оборони України підтримали націоналізацію "Приватбанку".

Читайте також: Як рятували Приватбанк, і що відбувалося за лаштунками.

"Українська правда" публікує позицію екс-правління "Приватбанку". Редакція намагалася дізнатися позицію Ігоря Коломойського, але поки він не доступний для коментарів.

19 грудня "Українська правда" помилково опублікувала новину з посиланням на несправжній аккаунт Коломойського. Редакція швидко розібралася, що коментар фейковий - і зняла новину. Просимо вибачення  у читачів за нашу помилку.

Українська правда

Теми: Приват
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
До кінця дня у "Приватбанку" будуть зняті усі обмеження – Шлапак 22 грудня 2016, 12:50
Що стоїть за націоналізацією ПриватБанку. Версія екс-правління 22 грудня 2016, 12:06
Чому депутати надали 100% гарантію депозитам Приватбанку 22 грудня 2016, 11:12
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Держава поверне гроші, вкладені в Приватбанк - Шлапак
Савченко виключили з парламентської делегації в ПАРЄ
Печерський суд дозволив слідчому забрати у Путіна листи Януковича
Використання забороненої зброї на Донбасі виросло на 300% – Хуг
Усі новини
Be Very Special

Георгій Сагитов про те, чому його першим татуюванням став штрих-код пива

Досвід Британії

Як народжуються англійські принцеси