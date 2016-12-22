Екс-правління Приватбанку: Гонтарева спеціально знищувала банк

Екс-правління "Приватбанку" звинувачує главу Нацбанку Валерію Гонтареву в тому, що вона своєю політикою цілеспрямовано знищувала банк.

Про це йдеться в заяві екс-правління "Приватбанку", повний текст якого опублікований на Українській правді.

"З приходом до влади, Гонтарева вела цілеспрямовану політику знищення нашого банку", - сказано в заяві.

"Навіщо НБУ це робив? Ми не знаємо. Перша версія полягає в тому, що банк відібрали в рамках чергового переділу власності. Друга версія полягає в тому, що команда Гонтаревої щиро вважала, що головна місія НБУ полягає не в розвитку економіки країни (наприклад, шляхом стимулювання кредитування), а в "чистці" ринку", - вважає колишнє керівництво.

"Звичайно, важливу роль зіграло особисте ставлення Гонтаревої до Ігоря Коломойського. По Києву ходять легенди про те, як сильно вона його ненавидить, і як вона давала зрозуміти, що готова на все, щоб зруйнувати його бізнес", - заявили колишні керівники фінустанови.

У публікації сказано, що протягом двох останніх років "Приватбанк" пережив сім інформаційних атак, пов'язаних з тим, що його можуть націоналізувати. Кожна така атака приводила до відтоку коштів з банку.

"Остання атака була спровокована Гонтаревою, коли вона зібрала на закриту нараду провідних банкірів і експертів та розповіла їм про те, що Приватбанк можуть націоналізувати, пустивши, таким чином, чергову хвилю чуток...", - йдеться в заяві.

"В результаті ми отримали класичне самовиконуване пророцтво. Наші клієнти почали вилучати гроші в такому темпі, що пережити це вже було неможливо. Продовження ви знаєте", - зазначає екс-правління.

У колишньому керівництві "Приватбанку" заявили, що після того, як зрозуміли, що паніка ставить під загрозу гроші клієнтів, звернулися до Міністерства фінансів з пропозицією про добровільну передачу банку.

Нагадаємо, ввечері 18 грудня Кабінет міністрів та Рада нацбезпеки та оборони України підтримали націоналізацію "Приватбанку".

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"Українська правда" публікує позицію екс-правління "Приватбанку". Редакція намагалася дізнатися позицію Ігоря Коломойського, але поки він не доступний для коментарів.

19 грудня "Українська правда" помилково опублікувала новину з посиланням на несправжній аккаунт Коломойського. Редакція швидко розібралася, що коментар фейковий - і зняла новину. Просимо вибачення у читачів за нашу помилку.

Українська правда