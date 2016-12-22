Экс-правление Приватбанка: Гонтарева специально уничтожала банк

Экс-правление "Приватбанка" обвиняет главу Нацбанка Валерию Гонтареву в том, что она своей политикой целенаправленно уничтожала банк.

Об этом говорится в заявлении экс-правления "Приватбанка", полный текст которого опубликован на Украинской правде.

"С приходом к власти, Гонтарева вела целенаправленную политику по уничтожению нашего банка", - сказано в заявлении.

"Зачем НБУ это делал? Мы не знаем. Первая версия заключается в том, что банк отобрали в рамках очередного передела собственности. Вторая версия заключается в том, что команда Гонтаревой искренне считала, что главная миссия НБУ состоит не в развитии экономики страны (например, путем стимулирования кредитования), а в "чистке" рынка", - считает бывшее руководство.

"Конечно, важную роль сыграло личное отношение Гонтаревой к Игорю Коломойскому. По Киеву ходят легенды о том, как сильно она его ненавидит, и как она давала понять, что готова на все, чтобы разрушить его бизнес", - заявили бывшие руководители финучреждения.

В публикации сказано, что в течение двух последних лет "Приватбанк" пережил семь информационных атак, связанных с тем, что его могут национализировать. Каждая такая атака приводила к оттокам средств из банка.

"Последняя атака была спровоцирована Гонтаревой, когда она собрала на закрытое совещание ведущих банкиров и экспертов и рассказала им о том, что Приватбанк могут национализировать, пустив, таким образом, очередную волну слухов...", - говорится в заявлении.

"В результате мы получили классическое самоисполняющееся пророчество. Наши клиенты начали изымать деньги в таком темпе, что пережить это уже было невозможно. Продолжение вы знаете", - отмечает экс-правление.

В бывшем руководстве "Приватбанка" заявили, что после того, как поняли, что паника ставит под угрозу деньги клиентов, обратились к Министерству финансов с предложением о добровольной передаче банка.

Как известно, вечером 18 декабря Кабинет министров и Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержали национализацию "Приватбанка".

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"Украинская правда" публикует позицию экс-правления "Приватбанка". Редакция пыталась узнать позицию Игоря Коломойского, но пока он не доступен для комментариев.

19 декабря "Украинская правда" по ошибке опубликовала новость со ссылкой на ненастоящий аккаунт Коломойского. Редакция быстро разобралась, что комментарий фейковый – и сняла новость. Мы приносим извинения читателям за нашу ошибку.

Украинская правда