ГПУ перевірить, чи "Правий сектор" і "Братство" стріляли на Майдані

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Четвер, 22 грудня 2016, 17:35
fil0saf.livejournal.com

Генеральна прокуратура перевіряє активістів партії "Братство" та організації "Правий сектор" на причетність до вбивств правоохоронців під час Євромайдану.

Про це йдеться у визначеннях Печерського районного суду від 16 грудня, повідомляють "Українські новини".

У документі зазначено, що Генпрокуратура розслідує вбивство 13 співробітників Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ та бійців спецпідрозділу "Беркут" 18 - 20 лютого 2014 року.

"На предмет причетності до скоєння зазначених злочинів перевіряються особи з числа членів організації "Правий сектор", які в період акцій протесту і після їх закінчення займали 6-й поверх готелю "Дніпро", звідки вони були виселені в січні 2015 року", – сказано в тексті документу.

В ході огляду готелю були вилучені документи ПС, зокрема аркуші паперу з прізвищами активістів, а також номери мобільних телефонів.

Суд надав Генпрокуратурі доступ до інформації про дзвінки із цих номерів телефонів.

Також на предмет причетності до вбивств міліціонерів перевіряються члени "Братства".

"Крім цього, до вчинення зазначених злочинів можуть мати відношення члени Всеукраїнської політичної партії "Братство", – йдеться в ухвалі суду.

Суд також надав слідчим доступ до телефонів активістів партії.

Крім того, Генпрокуратура перевіряє причетність водія автомобіля Honda, в багажнику якої був виявлений карабін Norinco CQ-A, до вбивства правоохоронців у центрі Києва.

Даний автомобіль був 18 лютого 2014 року заблокований активістами на вулиці Інститутській, але після втручання депутата Верховної Ради Сергія Пашинського був звільнений.

Суд дав доступ слідчим до телефонних з'єднань водія автомобіля.

Як відомо, у лютому 2016 року начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в інтерв'ю "Українській правді" розповів, що цю зброю було офіційно зареєстровано на водія і з неї не здійснювали пострілів. За його словами, водій заявив, що возив зброю з собою для захисту через активність тітушок в Києві.

Теми: Правий сектор Майдан Генпрокуратура
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Коментарі — 3
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IP: 95.132.134.---Sulzer22.12.2016 20:54
Молодці! Скоро сядуть всі союзники по майдану- рейтингу петіних чуваків-капут,а від корита йти неохота.Йде підготовка до виборів.Вже.
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IP: 195.43.70.---Владимир Русин22.12.2016 20:05
Еще год- два и нечего будет проверять.
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IP: 178.92.10.---Adam Viter22.12.2016 19:19
ЧОМУ ПРОКУРАТУРА БУДЕ ПЕРЕВІРЯТИ ЛИШЕ ОДИН ЕЛЕМЕНТ ПРОПАГАНДИ ГЕББЕЛЬСА ІЗ КРЕМЛЯ, А НЕ ВСЮ БРЕХНЮ, ЩО ЛЛЄТЬСЯ БРУДНИМ ПОТОКОМ ІЗ МОРДОРУ.
чОМУ НАПРИКЛАД НЕ ПЕРЕВІРИТИ ЯЦЕНЮКА НА ПРЕДМЕТ ЙОГО ОСОБИСТОЇ УЧАСТІ У КАВКАЗЬКІЙ ВІЙНИ В СКЛАДІ ПОЛЬОВОГО КОМАНДИРА ЧЕЧЕНСЬКИХ ФОРМУВАНЬ НА Кавказі?
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