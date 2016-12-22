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ГПУ проверит, стреляли ли "Правый сектор" и "Братство" на Майдане

Четверг, 22 декабря 2016, 16:35
ГПУ проверит, стреляли ли Правый сектор и Братство на Майдане
fil0saf.livejournal.com

Генеральная прокуратура проверяет активистов партии "Братство" и организации "Правый сектор" на причастность к убийствам правоохранителей во время Евромайдана.

Об этом говорится в определениях Печерского районного суда от 16 декабря, сообщают "Украинские новости".

В документе указано, что Генпрокуратура расследует убийство 13 сотрудников Внутренних войск Министерства внутренних дел и бойцов спецподразделения "Беркут" 18 - 20 февраля 2014 года.

"На предмет причастности к совершению указанных преступлений проверяются лица из числа членов организации "Правый сектор", которые в период акций протеста и после их окончания занимали 6-й этаж гостиницы "Днепр", откуда они были выселены в январе 2015 года", - сказано в тексте документа.

В ходе осмотра гостиницы были изъяты документы ПС, в частности листы бумаги с фамилиями активистов, а также номера мобильных телефонов.

Суд предоставил Генпрокуратуре доступ к информации о звонках с этих номеров телефонов.

Также на предмет причастности к убийствам милиционеров проверяются члены "Братства".

"Кроме этого, к совершению указанных преступлений могут иметь отношение члены Всеукраинской политической партии "Братство", – говорится в определении суда.

Суд также предоставил следователям доступ к телефонам активистов партии.

Кроме того, Генпрокуратура проверяет причастность водителя автомобиля Honda, в багажнике которой был обнаружен карабин Norinco CQ-A, к убийству правоохранителей в центре Киева.

Данный автомобиль был 18 февраля 2014 года заблокирован активистами на улице Институтской, но после вмешательства депутата Верховной Рады Сергея Пашинского был освобожден.

Суд дал доступ следователям к телефонным соединениям водителя автомобиля.

Как известно, в феврале 2016 года начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в интервью "Украинской правде" рассказал, что это оружие было официально зарегистрировано на водителя и из него не совершали выстрелов. По его словам, водитель заявил, что возил оружие с собой для защиты из-за активности титушек в Киеве.

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Темы: Правый секторМайданГенпрокуратура
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