Трамп заявив, що США повинні збільшити ядерний потенціал

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Четвер, 22 грудня 2016, 19:40

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати повинні зміцнити і розширити свій ядерний потенціал.

Про це на він написав у четвер на своїй сторінці у Twitter.

"США повинні значно зміцнити і розширити свій ядерний потенціал до того моменту, коли світ прийде до розуміння щодо ядерних бомб", - написав Трамп.

Як відомо, Дональд Трамп в понеділок 20 грудня був офіційно обраний Колегією вибірників президентом США.

Під час виборчої кампанії Дональд Трамп припустив більше поширення ядерної зброї, зокрема, для таких країн як Японія, Саудівська Аравія та Південна Корея.

Крім того, під час передвиборних дебатів з Гілларі Клінтон, обраний президент США заявив, що ядерний арсенал Росії новіший за американський, а можливості США застаріли.

Інавгурація розпочнеться 19 січня 2017 року і триватиме 3 дні.

Українська правда

Теми: Трамп ядерна зброя
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Коментарі — 3
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IP: 195.66.217.---Dolento22.12.2016 22:01
Це мудре рішення пана Трампа, бо Кремль не захоче відставати, та й надірве пупок !
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IP: 195.66.217.---Dolento22.12.2016 20:00
Юрій Михайлович: Тому, що пан Трамп, обраний зразу на 8 років !
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IP: 213.111.84.---Юрій Михайлович22.12.2016 19:47
"Інавгурація розпочнеться 19 січня 2017 року і триватиме 3 роки" - чого ж так довго? )))
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