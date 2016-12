Трамп заявил, что США должны увеличить ядерный потенциал

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны укрепить и расширить свой ядерный потенциал.



Об этом на он написал в четверг на своей странице в Twitter.

"США должны значительно укрепить и расширить свой ядерный потенциал до того момента, когда мир придет к пониманию относительно ядерных бомб", - написал Трамп.



The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes