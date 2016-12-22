Трамп заявил, что США должны увеличить ядерный потенциал

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны укрепить и расширить свой ядерный потенциал.



Об этом на он написал в четверг на своей странице в Twitter.

"США должны значительно укрепить и расширить свой ядерный потенциал до того момента, когда мир придет к пониманию относительно ядерных бомб", - написал Трамп.



The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 22, 2016

Как известно, Дональд Трамп в понедельник, 20 декабря был официально избран Коллегией выборщиков президентом США.



Во время избирательной кампании Дональд Трамп предположил большее распространение ядерного оружия, в частности, для таких стран как Япония, Саудовская Аравия и Южная Корея.



Кроме того, во время предвыборных дебатов с Хиллари Клинтон, избранный президент США заявил, что ядерный арсенал России новее, чем американский, а возможности США устарели.



Инаугурация начнется 19 января 2017 и продлится 3 дня.



Украинская правда