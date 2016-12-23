Путін сподівається на нормалізацію відносин з Україною "рано чи пізно"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що сподівається на нормалізацію російсько-українських відносин "рано чи пізно".



Про це він сказав у п'ятницю в рамках великої прес-конференції, відповідаючи на питання аксьоновському виданню "Кримінформ" про переспективи розвитку окупованого півострова.



"Я сподіваюся і впевнений, що рано чи пізно у нас відбудеться нормалізація відносин з Україною. Це буде дуже корисно для розвитку російсько-українських і комерційних і гуманітарних зв'язків", – сказав Путін.



Як відомо, анексія Кримського півострова армією РФ почалася 20 лютого 2014. У цей час на посаді президента України перебував Віктор Янукович.



На військовій техніці і формі російських військових були завчасно замасковані тактичні знаки.



У березні російська окупаційна влада провела так званий "референдум", після якого заявила про "приєднання" Криму до РФ.



Міжнародне співтовариство визнало такі дії Росії незаконної анексією чужої території.



Валентина Романенко, УП