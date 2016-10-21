Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Матвієнко розповіла, чому Росія анексувала Крим

П'ятниця, 21 жовтня 2016, 04:57

Росія втрутилася в державні справи України і анексувала Крим, злякавшись кораблів НАТО в порту Севастополя.

Про це спікер Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації Валентина Матвієнко заявила в інтерв'ю швейцарській газеті Tages Anzeiger, повідомляє ТАСС.

"Тоді (у 2014 році) Україна вже ясно сказала, що хоче вступити в НАТО, альянс зі свого боку не дистанціювався від цього бажання і не надав нам ніяких гарантій, що Україна залишиться позаблоковою державою", - сказала вона.

"Через кілька місяців перед нашим портом в Севастополі вже стояли б кораблі НАТО. Цього Росія не могла допустити", - підкреслила спікер верхньої палати російського парламенту.

За словами Матвієнко, без втручання Росії "Київ атакував би Крим".

"Ми запобігли кровопролиттю", - заявила вона.

При цьому вона не погодилася, що події 2014 року навколо півострова були анексією.

"Не можна говорити про анексію. У Криму живуть здебільшого росіяни і російськомовні. Вони боялися за своє життя, організували референдум і одноголосно проголосували за приєднання до своєї батьківщини - Росії", - запевняє Матвієнко.

Вона стверджує, що завданням РФ було захистити громадян і запобігти ситуації, яку Росія ж створила на сході України.

Як відомо, анексія Кримського півострова армією РФ почалася 20 лютого 2014 року. В цей час на посаді Президента України перебував Віктор Янукович.

Слідством військової прокуратури України встановлено, що в окупації брали участь, зокрема, 31-ша окрема гвардійська десантно-штурмова бригада повітряно-десантних військ, 45-й окремий гвардійський полк спеціального призначення ВДВ Збройних сил РФ - військова частина 28 337, 18-та окрема гвардійська мотострілецька бригада, 58-ма армія Південного військового округу збройних сил Російської Федерації, 98-а гвардійська повітряно-десантна дивізія ВДВ - військова частина 65 451, 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія ВДВ РФ, 15-та окрема гвардійська мотострілецька бригада миротворчих сил Російської Федерації - військова частина 90 600.

На військовій техніці і формі російських військових були завчасно замасковані всі тактичні знаки.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяанексіяКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Зеленський про проросійські настрої в Словаччині: Це протерористична позиція
Глава МЗС Британії застеріг Росію від провокацій на ЗАЕС
Останні новини
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама: