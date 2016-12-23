Без "Нормандського формату" ситуація деградуватиме – Путін
Президент РФ Володимир Путін вважає, що вирішення конфлікту на Донбасі повинно і далі відбуватися в "Нормандському форматі", куди входять Німеччина, Україна, Франція і Росія.
Про це він сказав у п'ятницю в рамках великої прес-конференції.
"Нормандський формат не демонструє такої надефективності і лишається тільки жалкувати, що він працює так в'яло, але іншого немає. І я особисто вважаю, що робота в цьому форматі має бути продовжена", - сказав він.
"Якщо ми втратимо цей механізм, то ситуація буде деградувати і доволі швидко, чого б не хотілося", - додав він.
Перед цим він заявив, що "добре було б досягнути того, щоб на Донбасі українську армію не вважали окупантами, в своїй власній країні".
Як відомо, під час прес-конференції Путін також заявив, що сподівається на нормалізацію російсько-українських відносин "рано чи пізно".
Українська правда
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