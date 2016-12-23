Без "Нормандского формата" ситуация будет деградировать – Путин

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Пятница, 23 декабря 2016, 12:50

Президент РФ Владимир Путин считает, что решение конфликта на Донбассе должен и дальше происходить в "Нормандской формате", куда входят Германия, Украина, Франция и Россия.

Об этом он сказал в пятницу в рамках большой пресс-конференции.

"Нормандский формат не демонстрирует такой сверхэффективности и остается только сожалеть, что он работает так вяло, но другого нет. И я лично считаю, что работа в этом формате должна быть продолжена", - сказал он.

"Если мы потеряем этот механизм, то ситуация будет деградировать и довольно быстро, чего бы не хотелось", - добавил он.

Перед этим он заявил, что "хорошо бы достичь того, чтобы в Донбассе украинскую армию не  считали оккупантами, в своей собственной стране".

Как известно, во время пресс-конференции Путин также заявил, что надеется на нормализацию российско-украинских отношений "рано или поздно".

Украинская правда

Темы: Путин Донбасс
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