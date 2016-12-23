У КС розповіли, чому за рік прийняли лише 6 рішень

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П'ятниця, 23 грудня 2016, 13:46

Конституційний суд упродовж 11 місяців поточного року виніс лише 6 рішень і 2 висновки, оскільки працює не в повному складі.

Про це йдеться у відповіді суду на запит "Укрінформу".

"Починаючи з 2014 року КСУ працює не в повному складі, а конституційне провадження організовано таким чином, що суддя несе основне навантаження під час підготовки справи до розгляду, і саме на нього покладено функції з попереднього опрацювання матеріалів справи, направлення запитів, підготовки проектів актів суду", – зазначають в установі.

Там нагадали, що до складу суду зараз входить 15 суддів з 18 необхідних.

У КС пояснили, що більшість із 419 конституційних звернень, які надійшли до суду впродовж року, були відхилені, оскільки не відповідали вимогам закону про Конституційний суд.

"Це загальна світова практика, що 2/3 звернень конституційні суди визнають неприйнятними до розгляду", – додали в КС.

У 2016 році були відкриті конституційні провадження за 27 зверненнями. На даний час на розгляді суду перебуває 26 справ про відкриття провадження, з них на розгляді у пленарному засіданні – 21 справа.

Упродовж 2016 року на розгляд суду надійшло 30 конституційних подань і 419 конституційних звернень.

Як відомо, наразі у складі Конституційного суду присутні шість суддів, які підтримали надання "диктаторських повноважень" Вікторові Януковичу.

Теми: Конституційний Суд
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