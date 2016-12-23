Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко закликав Росію забезпечити тишу на Донбасі

П'ятниця, 23 грудня 2016, 18:16

Президент Петро Порошенко закликав Росію забезпечити неухильне дотримання режиму припинення вогню, який має розпочатися з 00 годин 24 грудня 2016 року.

Про це йдеться у його заяві, розміщеній на Facebook.

"Вітаю досягнення у рамках Тристоронньої контактної групи, у відповідь на мою ініціативу, домовленості щодо впровадження додаткових заходів зі встановлення сталого та безстрокового режиму всеохоплюючого припинення вогню починаючи з 00 годин 24 грудня 2016 року", - сказано у повідомленні.

Президент розраховує, що завдяки цим заходам, які реалізовуватимуться напередодні новорічних та різдвяних свят, режим припинення вогню на Донбасі набуде постійного характеру.

"Україна підтверджує готовність виконати як цю, так і інші Мінські домовленості. Закликаю Росію забезпечити неухильне дотримання режиму припинення вогню, а також імплементацію інших домовленостей, зокрема щодо невідкладного звільнення заручників та незаконно утримуваних осіб, у тому числі на російській території", - наголосив Порошенко.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
Усі новини...
Реклама: