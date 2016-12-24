Люди Яценюка досі контролюють порти та половину ОПЗ - Саакашвілі

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Субота, 24 грудня 2016, 13:29

Екс-губернатор Одещини Михаїл Саакашвілі заявляє, що особи з оточення екс-прем’єра Арсенія Яценюка досі контролюють адміністрацію портів України та половину Одеського припортового заводу.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK, повідомляє прес-служба каналу.

"Після його (Яценюка) звільнення мало що змінилось. У цього угруповання під контролем лишилась адміністрація портів України, фактично, усі морські ворота контролюють вони. Їм лишили багато чим "поласувати" в галузі енергетики. Вони досі контролюють половину Одеського припортового заводу",  – заявив Саакашвілі.

За словами екс-голови Одеської ОДА, оточення колишнього очільника уряду має "свою людину" у керівництві ГПУ, і це допомагає діяти безкарно.

"Його угруповання має свого кишенькового заступника генпрокурора України, який тільки для того і сидить в ГПУ, щоб попередити Яценюка, якщо Луценко порушить проти нього провадження. Або проти когось із наближених осіб", – зазначив Саакашвілі.

Читайте також про можливе повернення Яценюка у велику політику в матеріалі "Книга політичних джунглів, або Як повертається Яценюк"

Теми: Саакашвілі Яценюк
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IP: 93.74.65.---Игорь Дученко24.12.2016 15:22
А Миша, что все еще заказ по ОПЗ отрабатывает?)) уже ж сорвал приватизацию, успокоиться пора бы)
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