У анексованому Криму політв'язні заявляють про тортури на допитах у ФСБ

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Неділя, 25 грудня 2016, 17:12

В анексованому Росією Криму в судах під час перевезення на слідчі дії і на судові засідання політв'язням - кримським мусульманам - заламують руки, б'ють, на допитах в ФСБ застосовують тортури.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook правозахисниця, координатор "CrimeaSOS - Польовий правозахисний центр" Олександра Криленкова.

"За повідомленнями адвокатів і заявами самих ув'язнених в судах, під час перевезення їх на слідчі дії і на судові засідання молодим людям заламують руки, запихають стусанами під лавки машин, у такому вигляді везуть, потім витягують за ноги з машини і, продовжуючи бити, ведуть до кабінетів слідчого", - повідомила вона.

За словами Криленкової, один з ув'язнених повідомив про застосування тортур під час допиту в ФСБ: йому надягали на голову поліетиленовий пакет і вимагали визнати приналежність до організації, яку в РФ визнано терористичною.

Теми: Політв'язні Крим тортури ФСБ
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