У екс-правлінні "Приватбанка" запевняють: виведені мільярди - міф

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Неділя, 25 грудня 2016, 21:30

Екс-перший заступник голови правління "Приватбанка" Олег Гороховський заперечує виведення коштів з банку перед введенням в нього тимчасової адміністрації.

Про це Гороховський заявив 25 грудня в ефірі телеканалу "1+1". 

"У сучасному світі ніщо неможливо нікуди вивести і про це б все знали, це б все бачили і так далі. Їх - виведених міфічних мільярдів - не існує", - заявив він.

Також Гороховський запевнив, що Національний банк України знає про те, що кошти не виводилися. 

Як відомо, раніше глава НБУ Валерія Гонтарева заявила, що перед введенням у "Приватбанк" тимчасової адміністрації з нього вивели 2,6 млрд грнЗа її словами, Національний банк в зверненні до уряду про націоналізацію Приватбанку пропонував списати пасиви пов'язаних осіб на 32 млрд грн, проте Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вдалося списати 29,4 млрд грн.

Кабінет міністрів та Рада нацбезпеки та оборони України підтримали націоналізацію Приватбанку ввечері 18 грудня. 

Читайте більше про націоналізацію Приватбанка у матеріалі "Як рятували Приватбанк, і що відбувалося за лаштунками"

Теми: Приват НБУ
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