Стало відомо, коли підпишуть угоду про створення Спецтрибуналу для злочину агресії РФ
Угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії підпишуть 25 червня.
Джерело: членкиня постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Євгенія Кравчук у Facebook, "Європейська правда"
Деталі: Нардепка розповіла, що у вівторок відбудеться позачергове засідання Комітету міністрів Ради Європи, на якому генсека організації Алена Берсе мають уповноважити на підписання з Україною угоди про створення Спеціального трибуналу для злочину агресії.
"А вже завтра – справді історична подія. Те, що здавалося лише мрією про справедливість, зовсім скоро стане реальністю. Україна разом із Радою Європи підпише угоду, яка наблизить притягнення РФ до відповідальності", – зазначила Кравчук.
Варто зазначити, що на 25 червня також запланований перший візит до Ради Європи президента України Володимира Зеленського.
Передісторія:
- Комітет міністрів Ради Європи запустив юридичну процедуру зі створення Спеціального трибуналу 14 травня. Перед тим процес отримав політичне схвалення на спеціальному саміті у Львові 9 травня.
- Глава дипломатії ЄС Кая Каллас сподівається на перші рішення трибуналу вже у 2026 році.
- Зазначимо, підсудними в рамках трибуналу за злочин агресії Росії проти України будуть не лише керівники РФ.
Детально про домовленості щодо трибуналу читайте у статті "Нюрнберг для Путіна. Все про трибунал для верхівки РФ, який створюють у Гаазі"