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Стало відомо, коли підпишуть угоду про створення Спецтрибуналу для злочину агресії РФ

Марія Ємець, Валентина РоманенкоВівторок, 24 червня 2025, 15:54
Стало відомо, коли підпишуть угоду про створення Спецтрибуналу для злочину агресії РФ
фото Getty Images

Угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії підпишуть 25 червня.

Джерело: членкиня постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Євгенія Кравчук у Facebook, "Європейська правда"

Деталі: Нардепка розповіла, що у вівторок відбудеться позачергове засідання Комітету міністрів Ради Європи, на якому генсека організації Алена Берсе мають уповноважити на підписання з Україною угоди про створення Спеціального трибуналу для злочину агресії.

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"А вже завтра – справді історична подія. Те, що здавалося лише мрією про справедливість, зовсім скоро стане реальністю. Україна разом із Радою Європи підпише угоду, яка наблизить притягнення РФ до відповідальності", – зазначила Кравчук.

Варто зазначити, що на 25 червня також запланований перший візит до Ради Європи президента України Володимира Зеленського.

Передісторія:

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Детально про домовленості щодо трибуналу читайте у статті "Нюрнберг для Путіна. Все про трибунал для верхівки РФ, який створюють у Гаазі"

трибуналвоєнні злочиниРосіяПриват
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