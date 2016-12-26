У Росії назвали версії падіння літака Ту-154
Теракт не входить в основні версії катастрофи Ту-154, а її причинами могли бути технічний стан або помилка пілотування.
Про це заявив міністр транспорту РФ Максим Соколов у понеділок на брифінгу, передає РИА Новости.
"Метою роботи урядової комісії не є встановлення причин, які спричинили цю катастрофу. Проте хочу сказати, що для організації роботи нам необхідно розуміти, що ж все-таки сталося з літаком", - сказав він.
"Сьогодні, наскільки нам відомо, основні версії не включають в себе версію терористичного акту, тому ми виходимо з того, що причинами цієї катастрофи могли б бути або технічний стан, або помилки пілотування", - повідомив Соколов.
Він підкреслив, що причини встановлює слідство, а також спеціальна технічна комісія міністерства оборони.
При цьому в Міноборони РФ заявляють, що літак був технічно справний, передає ВВС.
"Літак був технічно справний. Крайні регламентні роботи проводилися у вересні 2016 року", - сказав начальник служби безпеки польотів Збройних сил Росії в ефірі телеканалу "Росія 24".
Він також підкреслив, що командир екіпажу майор Роман Волков був льотчиком першого класу, а екіпаж неодноразово виконував польоти в Сирію.
Ту-154, що належав міністерству оборони Росії, зазнав аварії в Чорному морі через дві хвилини після вильоту з Адлера. На борту знаходилися 92 людини, в тому числі військові, цивільні службовці, члени ансамблю імені Александрова, журналісти і доктор Ліза.
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1 октября 1972 г
В 19:21 Ил-18 вылетел из аэропорта Адлер (переименованный сейчас в аэропорт Сочи) , а в 19:22 экипаж доложил диспетчеру о выполнении взлёта. В ответ диспетчер передал условия выхода из зоны аэропорта — правым разворотом с набором высоты до 3000 метров на Лазаревское. Экипаж подтвердил получение указаний, после чего на связь больше не выходил. На высоте 150—250 метров пилоты начали выполнять правый разворот, когда самолёт неожиданно перешёл в крутой левый поворот с резким снижением, а затем врезался в воду и полностью разрушился.
В 23:52 в 5—6 километрах от берега были обнаружены плавающие на воде мелкие обломки и фрагменты тел. Все 109 человек на борту авиалайнера погибли. Была организована крупная поисковая операция с участием сил Черноморского флота. Но, несмотря на все усилия, основные обломки самолёта и бортовые самописцы так и не были найдены.