У Росії назвали версії падіння літака Ту-154

Теракт не входить в основні версії катастрофи Ту-154, а її причинами могли бути технічний стан або помилка пілотування.

Про це заявив міністр транспорту РФ Максим Соколов у понеділок на брифінгу, передає РИА Новости.

"Метою роботи урядової комісії не є встановлення причин, які спричинили цю катастрофу. Проте хочу сказати, що для організації роботи нам необхідно розуміти, що ж все-таки сталося з літаком", - сказав він.

"Сьогодні, наскільки нам відомо, основні версії не включають в себе версію терористичного акту, тому ми виходимо з того, що причинами цієї катастрофи могли б бути або технічний стан, або помилки пілотування", - повідомив Соколов.

Він підкреслив, що причини встановлює слідство, а також спеціальна технічна комісія міністерства оборони.

При цьому в Міноборони РФ заявляють, що літак був технічно справний, передає ВВС.

"Літак був технічно справний. Крайні регламентні роботи проводилися у вересні 2016 року", - сказав начальник служби безпеки польотів Збройних сил Росії в ефірі телеканалу "Росія 24".

Він також підкреслив, що командир екіпажу майор Роман Волков був льотчиком першого класу, а екіпаж неодноразово виконував польоти в Сирію.

Ту-154, що належав міністерству оборони Росії, зазнав аварії в Чорному морі через дві хвилини після вильоту з Адлера. На борту знаходилися 92 людини, в тому числі військові, цивільні службовці, члени ансамблю імені Александрова, журналісти і доктор Ліза.