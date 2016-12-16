Ветерани-добровольці оголосили ультиматум через полонених

Бійці добровольчих батальйонів оголосили бойовикам на Донбасі ультиматум з вимогою звільнення українських військових, які утримуються в полоні.



Про це повідомив боєць "Донбасу" Євген Шевченко, пише УНІАН.



"Ветерани війни поставили терористам і окупантам ультиматум - якщо протягом семи днів усі українські військовополонені не будуть відпущені або ж обміняні, то ми починаємо тотальну блокаду окупованих територій. І подивимося, на скільки вас вистачить", - повідомив Шевченко на Facebook.

За його словами, найближчим часом для координації дій буде створений Штаб блокади окупованих територій.

Екс-командир батальйону "Донбас", нардеп Семен Семенченко зазначив у своєму Facebook, що це ініціатива ветеранів "Айдару" та "Донбасу".

Як відомо, Україна готова передати бойовикам 228 осіб в обмін на 58 українських заручників. Бойовики поки не відповіли на цю пропозицію.



