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Ветерани-добровольці оголосили ультиматум через полонених

П'ятниця, 16 грудня 2016, 19:42

Бійці добровольчих батальйонів оголосили бойовикам на Донбасі ультиматум з вимогою звільнення українських військових, які утримуються в полоні.

Про це повідомив боєць "Донбасу" Євген Шевченко, пише УНІАН.

"Ветерани війни поставили терористам і окупантам ультиматум - якщо протягом семи днів усі українські військовополонені не будуть відпущені або ж обміняні, то ми починаємо тотальну блокаду окупованих територій. І подивимося, на скільки вас вистачить", - повідомив Шевченко на Facebook.

За його словами, найближчим часом для координації дій буде створений Штаб блокади окупованих територій.

Екс-командир батальйону "Донбас", нардеп Семен Семенченко зазначив у своєму Facebook, що це ініціатива ветеранів "Айдару" та "Донбасу".

Як відомо, Україна готова передати бойовикам 228 осіб в обмін на 58 українських заручників. Бойовики поки не відповіли на цю пропозицію.

Теми: полонені
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