Ветерани-добровольці оголосили ультиматум через полонених
Бійці добровольчих батальйонів оголосили бойовикам на Донбасі ультиматум з вимогою звільнення українських військових, які утримуються в полоні.
Про це повідомив боєць "Донбасу" Євген Шевченко, пише УНІАН.
"Ветерани війни поставили терористам і окупантам ультиматум - якщо протягом семи днів усі українські військовополонені не будуть відпущені або ж обміняні, то ми починаємо тотальну блокаду окупованих територій. І подивимося, на скільки вас вистачить", - повідомив Шевченко на Facebook.
За його словами, найближчим часом для координації дій буде створений Штаб блокади окупованих територій.
Екс-командир батальйону "Донбас", нардеп Семен Семенченко зазначив у своєму Facebook, що це ініціатива ветеранів "Айдару" та "Донбасу".
Як відомо, Україна готова передати бойовикам 228 осіб в обмін на 58 українських заручників. Бойовики поки не відповіли на цю пропозицію.