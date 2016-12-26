Начальника апарату глави "Роснефти" знайшли мертвим в машині

Начальник апарату президента "Роснефти" Ігоря Сєчіна Олег Єровінкін знайдений мертвим в автомобілі в центрі Москви.

Як повідомляють "РИА Новости" з посиланням на представника компанії, причина смерті, за попередніми даними – серцевий напад.

"Тіло знайдено в автомобілі Lexus чорного кольору в Китайгородскому проїзді сьогодні. За попередніми даними, він помер раптовою ненасильницькою смертю", – сказало знайоме із ситуацією джерело.

За його словами, на місці працювала слідчо-оперативна група. Тіло 61-річного генерала ФСБ Єровінкіна було направлено в морг ФСБ Росії.

Єровінкін в 2008-2012 році керував секретаріатом Ігоря Сєчіна, який займав у той час пост віце-прем'єра РФ.