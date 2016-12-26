Гройсман думає, що новий бюджет продовжить дні життя українців

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Понеділок, 26 грудня 2016, 20:08

Уряд переходить до виконання найважливішого фінансового документа країни на майбутній рік.

Про це заявив у понеділок прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з президентом Петром Порошенком, під час якої глава держави підписав закон про держбюджет на 2017 рік, інформує "Урядовий портал".

"Ми добре попрацювали, інклюзивно та знайшли правильний підхід до формування кошторису на наступний, 2017, рік. Ми вважаємо, що він буде бюджетом розвитку, бюджетом зростання", – заявив Гройсман.

За словами прем'єра, у бюджеті на 2017 рік передбачається зростання економіки, а також зокрема реалізація масштабних проектів.

На думку Гройсмана, заплановані заходи для забезпечення ліками українських громадян дозволять "створити умови для того, щоб люди жили довше і менше хворіли".

"Одразу після підписання закону "Про Державний бюджет України на 2017 рік" уряд переходить до його виконання", – зазначає прес-служба Кабміну.

Водночас прем'єр-міністр зауважив, що Кабінет міністрів ще має ухвалити низку рішень.

Українська правда

Теми: бюджет Кабінет міністрів
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IP: 91.225.121.---DND26.12.2016 20:19
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