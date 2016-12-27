Доба в АТО: 37 обстрілів, бойовики били з танків та БМП

За минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 37 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку по Широкиному тричі вогонь вели танки.

Також бойовики били з 122-міліметрової артилерії і озброєння БМП. З мінометів різних калібрів сепаратисти вели вогонь по Талаківці і Широкиному. З гранатометів і великокаліберних кулеметів - по Широкиному, Мар'їнці, Павлопілю і Водяному.

"З метою збереження життя особового складу українські військові змушені були один раз відкрити вогонь в районі Широкиного", - відзначили в штабі.

На Донецькому напрямку з мінометів бойовики вели вогонь по Луганському. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - по Авдіївці, Опитному, Південному, Зайцевому і Луганському.

На Луганському напрямку з гранатометів була обстріляна Станиця Луганська.