Доба в АТО: 37 обстрілів, бойовики били з танків та БМП
За минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 37 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.
Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.
На Маріупольському напрямку по Широкиному тричі вогонь вели танки.
Також бойовики били з 122-міліметрової артилерії і озброєння БМП. З мінометів різних калібрів сепаратисти вели вогонь по Талаківці і Широкиному. З гранатометів і великокаліберних кулеметів - по Широкиному, Мар'їнці, Павлопілю і Водяному.
"З метою збереження життя особового складу українські військові змушені були один раз відкрити вогонь в районі Широкиного", - відзначили в штабі.
На Донецькому напрямку з мінометів бойовики вели вогонь по Луганському. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - по Авдіївці, Опитному, Південному, Зайцевому і Луганському.
На Луганському напрямку з гранатометів була обстріляна Станиця Луганська.
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