Суд Москви на прохання Олійника оголосив про держпереворот в Україні

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Вівторок, 27 грудня 2016, 12:33

Дорогомиловський суд Москви задовольнив позов екс-депутата Верховної Ради Володимира Олійника про визнання зміни влади в Україні в 2014 році державним переворотом.

Про це повідомляє кореспондент ТАСС.

"Вказана обставина знайшла переконливе підтвердження в численних доказах, які зібрані судом. Ці факти відображають кричущі порушення закону в Україні, що призвели до державного перевороту", - йдеться в тексті судового рішення.

Суд також вважає за обов'язок російської правової системи дати оцінку тому, що сталося в Україні.

Раніше повідомлялося, що колишній депутат від "Партії регіонів" Володимир Олійник, якого вважають організатором "диктаторських законів" під час Революції гідності, живе у Ялті.

У грудні 2014 року Генпрокуратура України оголосила його у розшук.

Теми: Росія суд Олійник Євромайдан
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Коментарі — 7
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IP: 109.162.74.---Nevermore27.12.2016 13:59
так пусть признают и революцию 1917 года переворотом))))))))
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IP: 176.38.66.---vitdeputat27.12.2016 13:45
Я думаю в Украине есть свои важные и интересные новости, к сожалению Украинская Правда превращается в мусорное ведро. Скоро информация о том что Олейник с утра перднул, извините, станет очень важной новостью.
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IP: 92.112.60.---Влад Моргунов27.12.2016 12:58
Наш печерский еще круче может.
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IP: 77.222.145.---ReAlex27.12.2016 12:55
А як вельмешановний Дорогомиловський суд Москви оцінив би дію спецназу "легітимного" проти мирного зібрання на Майдані 30 листопада 2013 року?
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IP: 91.201.246.---inpolis201127.12.2016 12:46
Ой що ж це буде, сам Дорогомиловський суд Москви визнав незаконною зміниу влади в Україні. Мабуть тепер нам треба навколішки просити проффесора повертатися в країну і брати владу в свої (загребущі) руки
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