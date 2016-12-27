Суд Москви на прохання Олійника оголосив про держпереворот в Україні

Дорогомиловський суд Москви задовольнив позов екс-депутата Верховної Ради Володимира Олійника про визнання зміни влади в Україні в 2014 році державним переворотом.

Про це повідомляє кореспондент ТАСС.

"Вказана обставина знайшла переконливе підтвердження в численних доказах, які зібрані судом. Ці факти відображають кричущі порушення закону в Україні, що призвели до державного перевороту", - йдеться в тексті судового рішення.

Суд також вважає за обов'язок російської правової системи дати оцінку тому, що сталося в Україні.

Раніше повідомлялося, що колишній депутат від "Партії регіонів" Володимир Олійник, якого вважають організатором "диктаторських законів" під час Революції гідності, живе у Ялті.

У грудні 2014 року Генпрокуратура України оголосила його у розшук.