Суд Москвы по просьбе Олийныка объявил о госперевороте в Украине
Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск экс-депутата Верховной Рады Владимира Олийныка о признании смены власти в Украине в 2014 году государственным переворотом.
Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
"Данное обстоятельство нашло убедительное подтверждение в многочисленных доказательствах, которые собраны судом. Эти факты отражают вопиющие нарушения закона на Украине, приведших к государственному перевороту", - говорится в тексте судебного решения.
Суд также считает долгом российской правовой системы дать оценку произошедшим в Украине событиям.
Ранее сообщалось, что бывший депутат от "Партии регионов" Владимир Олийнык, которого считают организатором "диктаторских законов" во время Революции достоинства, живет в Ялте.
В декабре 2014 года Генпрокуратура Украины объявила его в розыск.