Суд Москвы по просьбе Олийныка объявил о госперевороте в Украине

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск экс-депутата Верховной Рады Владимира Олийныка о признании смены власти в Украине в 2014 году государственным переворотом.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Данное обстоятельство нашло убедительное подтверждение в многочисленных доказательствах, которые собраны судом. Эти факты отражают вопиющие нарушения закона на Украине, приведших к государственному перевороту", - говорится в тексте судебного решения.



Суд также считает долгом российской правовой системы дать оценку произошедшим в Украине событиям.

Ранее сообщалось, что бывший депутат от "Партии регионов" Владимир Олийнык, которого считают организатором "диктаторских законов" во время Революции достоинства, живет в Ялте.

В декабре 2014 года Генпрокуратура Украины объявила его в розыск.





