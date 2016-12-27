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Суд Москвы по просьбе Олийныка объявил о госперевороте в Украине

Вторник, 27 декабря 2016, 11:33

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск экс-депутата Верховной Рады Владимира Олийныка о признании смены власти в Украине в 2014 году государственным переворотом.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Данное обстоятельство нашло убедительное подтверждение в многочисленных доказательствах, которые собраны судом. Эти факты отражают вопиющие нарушения закона на Украине, приведших к государственному перевороту", - говорится в тексте судебного решения.

Суд также считает долгом российской правовой системы дать оценку произошедшим в Украине событиям.

Ранее сообщалось, что бывший депутат от "Партии регионов" Владимир Олийнык, которого считают организатором "диктаторских законов" во время Революции достоинства, живет в Ялте.

В декабре 2014 года Генпрокуратура Украины объявила его в розыск.



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Темы: РосcиясудОлийныкЕвромайдан
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