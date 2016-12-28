Ердоган звинуватив США у підтримці ІДІЛ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив коаліцію під проводом США, яка веде боротьбу проти терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ), у недотриманні обіцянок та підтримці "терористів".

Про це пише DW.com.

"Сили коаліції, на жаль, на даний момент не дотримуються того, що обіцяли", - сказав Ердоган на прес-конференції в Анкарі.

За його словами, коаліція надає підтримку як загонам ІДІЛ, так і курдським "Загонам народної самооборони" (YPG), що вважаються збройним крилом сирійської курдської партії "Демократичний союз" (PYD).

"Вони звинувачували нас в підтримці ІДІЛ. А ось тепер вони підтримують терористичні угруповання, в тому числі й ІД, YPG та PYD. Тут сумнівів немає. У нас є достатньо підтверджених доказів - фотографій та відеозаписів", - зявив Ердоган.

Нагадаємо, партія PYD наближена до забороненої Робітничої партії Курдистану (РПК), яка в ЄС, США та Туреччині вважається терористичною організацією. 6 листопада Ердоган звинувачував Європу в підтримці РПК. Рік тому, у розпал кризи між Росією та Туреччиною, з боку Москви на адресу Анкари лунали закиди в торгівлі нафтою з ІДІЛ.