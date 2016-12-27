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Эрдоган обвинил США в поддержке ИГИЛ

Вторник, 27 декабря 2016, 23:43

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил коалицию под руководством США, которая ведет борьбу против террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ), в несоблюдении обещаний и поддержке "террористов".

Об этом пишет DW.com.

"Силы коалиции, к сожалению, на данный момент не придерживаются того, что обещали", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

По его словам, коалиция оказывает поддержку как отрядам ИГИЛ, так и курдским "Отрядам Народной самообороны" (YPG), которые считаются вооруженным крылом сирийской курдской партии "Демократический союз" (PYD).

"Они обвиняли нас в поддержке ИГИЛ. А вот теперь они поддерживают террористические группировки, в том числе и ИГИЛ, YPG и PYD. Здесь сомнений нет. У нас есть достаточно подтвержденных доказательств - фотографий и видеозаписей", - зявив Эрдоган.

Напомним, партия PYD приближена к запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в ЕС, США и Турции считается террористической организацией. 6 ноября Эрдоган обвинил Европу в поддержке РПК. Год назад, в разгар кризиса между Россией и Турцией, со стороны Москвы в адрес Анкары раздавались упреки в торговле нефтью с ИГИЛ.

Темы: ТурцияСШАтерроризм
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