У США назвали заяви Ердогана про підтримку ІДІЛ сміховинними

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Середа, 28 грудня 2016, 02:08

Державний департамент США відкинув звинувачення президента Туреччини в підтримці екстремістських угруповань, які воюють в Сирії, і назвав ці звинувачення сміхотворними.

Про це повідомляє BBC.

Представник зовнішньополітичного відомства Марк Тонер підкреслив, що всі ці звинувачення не мають ніяких доказів.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що у нього є докази того, що США і їх союзники по операції в Сирії надавали підтримку екстремістським угрупованням, в тому числі "Ісламськй державі" (ІДІЛ).

"Вони звинувачували нас у підтримці ДАІШ (інша назва ІДІЛ). Зараз вони самі допомагають терористичним угрупованням, включаючи ДАІШ, Загони народної самооборони (бойове крило Курдського верховного комітету), "Демократичний союз" (ліва партія, заснована сирійськими курдами)", - сказав Ердоган на прес-конференції в Анкарі.

Міжнародна коаліція під егідою США веде боротьбу з угрупованням "Ісламська держава" - головним чином, за допомогою авіаударів - в Сирії і сусідньому Іраку.

Наприкінці 2015 року в період загострення російсько-турецьких відносин через збитий бомбардувальник Су-24 Москва неодноразово звинувачувала турецьку владу і особисто Ердогана в участі в нафтових угодах з бойовиками "Ісламської держави", проте турецький лідер тоді відкидав звинувачення і обіцяв піти у відставку , якщо вони будуть доведені.

Теми: США Туреччина тероризм
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