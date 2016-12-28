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В США назвали заявления Эрдогана о поддержке ИГИЛ смехотворными

Среда, 28 декабря 2016, 01:08

Государственный департамент США отверг обвинения президента Турции в поддержке экстремистских группировок, воюющих в Сирии, и назвал эти обвинения смехотворными.

Об этом сообщает BBC.

Представитель внешнеполитического ведомства Марк Тонер подчеркнул, что все эти обвинения не имеют под собой никаких доказательств.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него есть доказательства того, что США и их союзники по операции в Сирии оказывали поддержку экстремистским группировкам, в том числе "Исламскому государству" (ИГИЛ).

"Они обвиняли нас в поддержке ДАИШ (другое название ИГИЛ). Сейчас они сами помогают террористическим группировкам, включая ДАИШ, Отряды народной самообороны (боевое крыло Курдского верховного комитета), "Демократический союз" (левая партия, основанная сирийскими курдами)", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

Международная коалиция под эгидой США ведет борьбу с группировкой "Исламское государство" - главным образом, с помощью авиаударов - в Сирии и соседнем Ираке.

В конце 2015 года в период обострения российско-турецких отношений из-за сбитого бомбардировщика Су-24 Москва неоднократно обвиняла турецкие власти и лично Эрдогана в участии в нефтяных сделках с боевиками "Исламского государства", однако турецкий лидер тогда отвергал обвинения и обещал уйти в отставку, если они будут доказаны.

Темы: СШАТурциятерроризм
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