Заводу Порошенка хочуть дозволити експорт та імпорт зброї

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Середа, 28 грудня 2016, 12:06

Кабінет міністрів планує надати заводу "Ленінська кузня" право на експорт та імпорт товарів військового призначення.

Відповідне рішення уряд має намір розглянути на черговому засіданні Кабінету міністрів 28 грудня.

Згідно з проектом постанови уряду, текст якого є у розпорядженні "Українських Новин", підприємству пропонується надати право на експорт товарів військового призначення власного виробництва та імпорт товарів військового призначення для власного виробництва на період до 1 червня 2018 року.

 

ПАТ "Ленінська кузня" спеціалізується на виробництві танкерів-хімовозів, сухогрузів, контейнеровозів, морозильних риболовних траулерів, судів спеціального призначення, котельних агрегатів і судноремонті.

Основним акціонером компанії виступає ПАТ Недиверсифікований корпоративний інвестфонд "Прайм Ессетс Капітал", раніше відомий як фонд Петра Порошенка.

Теми: зброя експорт імпорт
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Коментарі — 1
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IP: 193.19.240.---Conrad28.12.2016 12:37
Использование служебного положения для продвигания собственного бизнеса - это КОРРУПЦИЯ В ЧИСТОМ ВИДЕ.
Куда смотрит НАБУ ?
Кстати. кто обещал продать весь свой бизнес сразу после избрания Президентом ?
Как фамилия этого товарища ? Никто не помнит ?
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