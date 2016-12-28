Заводу Порошенка хочуть дозволити експорт та імпорт зброї
Кабінет міністрів планує надати заводу "Ленінська кузня" право на експорт та імпорт товарів військового призначення.
Відповідне рішення уряд має намір розглянути на черговому засіданні Кабінету міністрів 28 грудня.
Згідно з проектом постанови уряду, текст якого є у розпорядженні "Українських Новин", підприємству пропонується надати право на експорт товарів військового призначення власного виробництва та імпорт товарів військового призначення для власного виробництва на період до 1 червня 2018 року.
ПАТ "Ленінська кузня" спеціалізується на виробництві танкерів-хімовозів, сухогрузів, контейнеровозів, морозильних риболовних траулерів, судів спеціального призначення, котельних агрегатів і судноремонті.
Основним акціонером компанії виступає ПАТ Недиверсифікований корпоративний інвестфонд "Прайм Ессетс Капітал", раніше відомий як фонд Петра Порошенка.
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Куда смотрит НАБУ ?
Кстати. кто обещал продать весь свой бизнес сразу после избрания Президентом ?
Как фамилия этого товарища ? Никто не помнит ?