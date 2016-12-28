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Заводу Порошенка хочуть дозволити експорт та імпорт зброї

Середа, 28 грудня 2016, 11:06

Кабінет міністрів планує надати заводу "Ленінська кузня" право на експорт та імпорт товарів військового призначення.

Відповідне рішення уряд має намір розглянути на черговому засіданні Кабінету міністрів 28 грудня.

Згідно з проектом постанови уряду, текст якого є у розпорядженні "Українських Новин", підприємству пропонується надати право на експорт товарів військового призначення власного виробництва та імпорт товарів військового призначення для власного виробництва на період до 1 червня 2018 року.

 

ПАТ "Ленінська кузня" спеціалізується на виробництві танкерів-хімовозів, сухогрузів, контейнеровозів, морозильних риболовних траулерів, суден спеціального призначення, котельних агрегатів і судноремонті.

Основним акціонером компанії виступає ПАТ Недиверсифікований корпоративний інвестфонд "Прайм Ессетс Капітал", раніше відомий як фонд Петра Порошенка.

"Українська правда" у Threads

Теми: зброяекспортімпорт
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