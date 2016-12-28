Соцопитування: До парламенту можуть пройти 7 партій

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Середа, 28 грудня 2016, 15:23

П'ять партій пройшли б до Верховної Ради в разі проведення дострокових парламентських виборів в найближчу неділю, ще дві - в рамках похибки.

Такими є результати соціологічного опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 16-20 грудня 2016 року в рамках проекту MATRA посольства Нідерландів.

Ініціативу дострокового припинення повноважень Верховної Ради і проведення позачергових виборів підтримують 46% респондентів. 36,6% опитаних висловилися проти цього.

У разі дострокових парламентських виборів в них мають намір взяти участь 63% опитаних, передає Інтерфакс-Україна.

Якщо такі вибори відбулися б найближчої неділі, при гнолосуванні тих респондентів, які готові брати участь у виборах, до парламенту пройшли б партії:

"Батьківщина" (11%), "Блок Петра Порошенка" (9,9%), "Опозиційний блок" (9%), Радикальну партію Олега Ляшка (7,8% ), об'єднання "Самопоміч" (7,6%).

Дві партії знаходяться в межах похибки вибірки - 2,3%. Це партія "За життя" (5,7%) і партія "Громадянська позиція" (5,4%).

Дострокове припинення повноважень президента і проведення позачергових президентських виборів підтримують 47% українців, не підтримують 37,9%. У голосуванні на позачергових президентських виборах готові взяти участь 65% респондентів.

Якби такі вибори відбулися найближчої неділі, за чинного главу держави Петра Порошенка проголосували б 11,9%, за лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко 11,1%, за лідера парламентської фракції "Опозиційний блок" Юрія Бойка 8,4%.

Згідно з результатами опитування, 61,8% опитаних вважають, що Україні потрібні нові політичні лідери, 27,5% вважають, що цілком достатньо наявних.

В якості нових політичних лідерів респонденти, маючи можливість назвати до 5 прізвищ, вказали позафракційних народних депутатів Надію Савченко (11,4%) і Євгена Мураєва (7,9%), екс-голову Одеської обласної державної адміністрації, екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі (10,8%), лідера партії "За життя" Вадима Рабиновича (7,1%), лідера Радикальної партії Олега Ляшка (6,3%), главу антикорупційного парламентського комітету Єгора Соболєва (5,6%), лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко (5%).

В ході опитування проведеного у всіх регіонах України, крім Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей, було опитано 2 тис 18 респондентів старше 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

В даний час у Верховній Раді представлені шість партій: БПП, "Народний фронт", "Опозиційний блок", "Самопоміч", "Батьківщина", Радикальна партія Олега Ляшка.

Теми: соціологія
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IP: 46.133.32.---Naim28.12.2016 15:43
Рассмешили, сегодня по 20 процентов имеют Батькивщина и оппозиционных блок, все остальные 0,0!
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