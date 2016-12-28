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Соцопрос: В парламент могут пройти 7 партий

Среда, 28 декабря 2016, 14:23

Пять  партий прошли бы в Верховную Раду в случае проведения досрочных парламентских выборов в ближайшее воскресенье, еще две – в рамках погрешности.

Таковы результаты социологического опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова 16-20 декабря 2016 года  врамках проекта MATRA посольства Нидерландов.

Инициативу досрочного прекращения полномочий Верховной Рады и проведения внеочередных выборов поддерживают 46% респондентов. 36,6% опрошенных высказались против этого, передает Интерфакс-Украина.

В случае досрочных парламентских выборов в них намерены принять участие 63% опрошенных.

Если такие выборы состоялись бы в ближайшее воскресенье, в парламент прошли бы 7 партий.

Те респонденты, которые готовы участвовать в выборах поддержали бы партию "Батькивщина" (11%), партию "Блок Петра Порошенко" (9,9%), "Оппозиционный блок" (9%), Радикальную партию Олега Ляшко (7,8%), объединение "Самопомич" (7,6%).

Две партии находятся в рамках погрешности выборки – 2,3%. Это Партия "За жизнь" (5,7%) и партия "Гражданская позиция" (5,4%).

Досрочное прекращение полномочий президента и проведение внеочередных президентских выборов поддерживают 47% украинцев, не поддерживают 37,9%. В голосовании на внеочередных президентских выборах готовы принять участие 65% респондентов.

Если бы такие выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали бы 11,9%, за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко 11,1%, за лидера парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко 8,4%.

Согласно результатам опроса, 61,8% опрошенных считают, что Украине нужны новые политические лидеры, 27,5% считают, что вполне достаточно имеющихся.

В качестве новых политических лидеров респонденты, имея возможность назвать до 5 фамилий, указали внефракционных народных депутатов Надежду Савченко (11,4%) и Евгения Мураева (7,9%), экс-главу Одесской областной государственной администрации, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили (10,8%), лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича (7,1%), лидера Радикальной партии Олега Ляшко (6,3%), главу антикоррупционного парламентского комитета Егора Соболева (5,6%), лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко (5%).

В ходе опроса проведенного во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, было опрошено 2 тыс 18 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

В настоящее время в Верховной Раде представлены шесть партий: БПП, "Народный фронт", "Оппозиционный блок", "Самопомич", "Батькивщина", Радикальная партия Олега Ляшко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: социология
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