Порошенко підписав закон, який вводить штраф за зарплати в конверті

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Середа, 28 грудня 2016, 16:49

Президент Петро Порошенко 27 грудня підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України, яким серед іншого передбачається введення штрафу за виплату зарплат "в конверті" в розмірі 100 мінімальних заробітних плат.

Відповідно до закону, підприємці повинні будуть сплатити штраф у розмірі до трьох мінімальних зарплат у всіх випадках недопущення інспекторів до перевірки, крім випадку, коли темою перевірки є неоформлення трудових договорів з працівниками та виплата зарплат "в конверті".

Підприємці будуть оштрафовані в розмірі 100 мінімальних зарплат (з 1 січня 2017 року ця 320 тисяч гривень) у випадку недопущення держінспектора праці до перевірки, якщо вона здійснюється з метою виявлення працівників з неоформленими трудовими договорами, виплати заробітної плати без нарахування і сплати єдиного внеску (виплата зарплати "в конверті").

Крім того, законом передбачається сплата фізособами-підприємцями, які є платниками єдиного податку першої групи, єдиного соціального внеску  в розмірі не менше половини мінімального ЄСВ, навіть якщо підприємець не веде господарську діяльність і не отримує прибуток.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла за основу і в цілому розроблений Кабінетом міністрів законопроект, що передбачає підвищення з 1 січня 2017 року мінімальної заробітної плати вдвічі - до 3200 гривень.

Представляючи законопроект, міністр соцполітики Андрій Рева відзначив, що він забезпечує підвищення соціальних гарантій держави.

УНІАН

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