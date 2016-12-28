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Порошенко подписал закон, который вводит штраф за зарплаты в конверте

Среда, 28 декабря 2016, 15:49

Президент Петр Порошенко 27 декабря подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которым среди прочего предусматривается введение штрафа за выплату зарплат "в конверте" в размере 100 минимальных заработных плат.

Согласно закону, предприниматели должны будут уплатить штраф в размере до трех минимальных зарплат во всех случаях недопущения инспекторов к проверке, кроме случая, когда темой проверки является неоформление трудовых договоров с работниками и выплата зарплат "в конверте".

Предприниматели будут оштрафованы в размере 100 минимальных зарплат (с 1 января 2017 года это 320 тысяч гривень) в случае недопущения госинспектора труда к проверке, если она осуществляется с целью выявления работников с неоформленными трудовыми договорами, выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса (выплата зарплаты "в конверте").

Кроме того, законом предусматривается уплата физлицами-предпринимателями, которые являются плательщиками единого налога первой группы, единого социального взноса (ЕСВ) в размере не менее половины минимального ЕСВ, даже если предприниматель не ведет хозяйственную деятельность и не получает прибыль.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу и в целом разработанный Кабинетом министров законопроект, предусматривающий повышение с 1 января 2017 года минимальной заработной платы вдвое – до 3200 гривень.

Представляя законопроект, министр социальной политики Андрей Рева отметил, что он обеспечивает повышение социальных гарантий государства.

УНИАН

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