Дві треті українців проголосували б за вступ до НАТО – опитування

520 переглядів
1
Середа, 28 грудня 2016, 18:24

Якби найближчим часом відбувся референдум щодо вступу України до НАТО, то у ньому б взяли участь 62% населення, серед яких 71% проголосували б позитивно.

Про це йдеться в результатах соціологічного дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, проведеного спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

"Якби найближчим часом відбувся референдум щодо вступу України до НАТО, у ньому б взяли участь 62% населення, серед яких 71% проголосували б "за", 23% – "проти" (6% не визначилися)", - йдеться у результатах дослідження.

Крім того, згідно з опитуванням, населення вважає вступ до НАТО основним варіантом, який би гарантував безпеку України (так вважають 44% населення).

На позаблоковий статус покладають сподівання 26% і ще залишаються 6%, які підтримують перспективу військового союзу з Росією та іншими країнами.

Нагадаємо, половина населення України не вважає важливим запровадження безвізового режиму з ЄС, а для 44% опитаних безвіз має значення.

Європейська правда

Теми: опитування НАТО українці
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
"Левада-центр" вибачився, що "занизив" любов росіян до Путіна 16 грудня 2016, 17:59
67% українців на місцях не відчули децентралізації 12 грудня 2016, 14:45
Майже половина українців хочуть обмежити права сексменшин 9 грудня 2016, 15:01
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 88.113.248.---David Gozman28.12.2016 18:39
Размечтались! По самые гланды вам, а не НАТО! Сначала вести себя научитесь в мире!
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Апеляційний суд скасував рішення про арешт Курченка
Стокгольмський суд стягнув з ОПЗ 250 мільйонів на користь Фірташа
Командиру взводу спецпризначенців поліції повідомили про підозру за Майдан
Кабмін затвердив мінімальну стипендію на рівні 1100 грн
Усі новини
Новорічні корпоративи

Інструкція для інтроверта

Парадокс войны

Авдіївка: народжують навіть безплідні