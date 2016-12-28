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Дві треті українців проголосували б за вступ до НАТО – опитування

Середа, 28 грудня 2016, 17:24

Якби найближчим часом відбувся референдум щодо вступу України до НАТО, то у ньому б взяли участь 62% населення, серед яких 71% проголосували б позитивно.

Про це йдеться в результатах соціологічного дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, проведеного спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

"Якби найближчим часом відбувся референдум щодо вступу України до НАТО, у ньому б взяли участь 62% населення, серед яких 71% проголосували б "за", 23% – "проти" (6% не визначилися)", - йдеться у результатах дослідження.

Крім того, згідно з опитуванням, населення вважає вступ до НАТО основним варіантом, який би гарантував безпеку України (так вважають 44% населення).

На позаблоковий статус покладають сподівання 26% і ще залишаються 6%, які підтримують перспективу військового союзу з Росією та іншими країнами.

Нагадаємо, половина населення України не вважає важливим запровадження безвізового режиму з ЄС, а для 44% опитаних безвіз має значення.

Європейська правда

Теми: опитуванняНАТОукраїнці
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