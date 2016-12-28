38% українців припускає новий Майдан у 2017 році

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Середа, 28 грудня 2016, 18:25

Якщо мітинги та демонстрації відбудуться, 20% населення готові взяти в них участь. Не готові до участі в протестах 62%. Майдан-3 у 2017 році припускає 38% респондентів.

Такими є результати соціологічного опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 16-20 грудня 2016 року в рамках проекту MATRA посольства Нідерландів.

23% населення вважають, що у їхньому місті (селі) найближчим часом можливі масові виступи протесту (4% із них у цьому впевнені, а 19% вважають це імовірним). Натомість 39% вважають масові протести найближчим часом малоймовірними, а 22% впевнені, що протестів не буде.

67% вважає, що події в країні рухаються у неправильному напрямі. У 2015 році таких було 57,7%.

Що події рухаються у правильному напрямі вважає тільки 16% респондентів. У 2015 році таких було 15%.

Українська правда

Теми: соціологія мітинги
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