Українському активісту у Криму викликали швидку в ізолятор
У середу в анексованому Криму до українського активіста Володимира Балуха викликали швидку допомогу.
Про це повідомила його дружина Наталія Балух, передає Кримська правозахисна група.
"Українець в даний момент знаходиться на території Криму, в ізоляторі тимчасового утримання в смт. Роздольне. За інформацією дружини Балуха, доктор, який оглядав Володимира, не поставив йому діагноз, не видав ніяких документів, які б підтверджували свій візит, проте призначив список ліків, який пізніше передали дружині", - сказано у повідомленні.
Вказується, що дружина куплені ліки передала черговому ізолятора.
"Серед призначених лікарем препаратів є антибіотик, засоби від риніту і кашлю, а також таблетки для лікування хвороб шлунково-кишкового тракту. Чи отримав в результаті Володимир ці ліки, на даний момент невідомо. Також невідомий і точний діагноз українця", - повідомляє група.
Дружина також зазначила, що останній раз бачила Володимира на засіданні суду 27 грудня.
"Поспілкуватися нам не дали. Виглядає він болісно і схуд", - розповіла вона.
Як відомо, українському активісту, кримчанину Володимиру Балуху, 14 грудня російське окупаційне слідство пред'явило звинувачення за статтею про незаконне придбання та зберігання боєприпасів.
8 грудня співробітники російської ФСБ провели обшуки в будинках Балуха і його матері в селі Серебрянка Роздольненського району Криму, "знайшли" на даху будинку патрони і динаміт і затримали активіста.
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