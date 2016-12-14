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Українському патріоту Балуху в Криму висунули звинувачення

Середа, 14 грудня 2016, 14:57

Українському активісту, кримчанину Володимиру Балуху, у середу російське окупаційне слідство пред'явило звинувачення за статтею про незаконне придбання та зберігання боєприпасів.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

Сам Балух з висунутим обвинуваченням не згоден і провину не визнає. Експерти групи вважають, що нова кримінальна справа проти Балуха є продовженням політично мотивованого переслідування активіста за його публічну українську позицію.

Як відомо, 8 грудня співробітники російської ФСБ провели обшуки в будинках Балуха і його матері в селі Серебрянка Роздольненського району Криму, "знайшли" на даху будинку патрони і динаміт і затримали активіста.

"Це не перший обшук у будинку активіста, щоразу в ході обшуків у нього знімали з даху будинку і вилучали український прапор. Є підстави вважати, що патрони були підкинуті в ході обшуку з метою фальсифікації нової кримінальної справи проти активіста", – сказано в повідомленні.

12 грудня Роздольненський районний суд Криму обрав запобіжний захід Балуху у вигляді взяття під варту терміном на 30 діб. Суд залишив без уваги той факт, що процесуальні документи були складені з істотними порушеннями.

Переслідування активіста триває ще з весни 2015 року, про суд над ним ЗМІ повідомляли ще на початку 2016 року.

Стаття, за якою обвинувачується Балух, передбачає обмеження волі на термін до трьох років, або примусові роботи на строк до чотирьох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до чотирьох років зі штрафом у розмірі до вісімдесяти тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до трьох місяців або без такого.

Теми: Кримправа людини
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