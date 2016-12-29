У результаті бою на Донеччині загинув 1 військовий

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Четвер, 29 грудня 2016, 11:09

В Міноборони заявляють про загибель одного військового ЗСУ в результаті бойового зіткнення в районі Крута Балка на Донеччині.

Про це "Українській правді" повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, у середу  близько 15 години в районі пункту Крута Балка відбулося бойове зіткнення між силами АТО і бойовиками.

"Бій тривав близько 30 хвилин. Завдяки злагодженим діям сил АТО ворог відступив. В результаті бою загинув військовослужбовець ЗСУ", - розповів Мотузяник.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Донбас АТО
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